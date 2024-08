Quanto deve pagare l'Atalanta per il riscatto di Samardzic

Atalanta

Dopo diverse estati vissute da protagonista al centro del mercato, ma senza mai spostarsi,considerata una delle squadre più attive nell'ultima sessione di mercato. I nerazzurri sono stati quelli più convinti ad affondare il colpo per Samardzic, che aveva avuto anche qualche contatto con il Milan ma i rossoneri non hanno mai approfondito i discorsi.- Rispetto a qualche mese fa l'Udinese aveva abbassato le richieste per Samardzic, iche scatteràal raggiungimento di determinati obiettivi personali e di squadra.

- Il giocatore arrivato dall'Udinese si candida per un posto da titolare nella formazione-tipo dell'Atalanta.. Nell'Udinese faceva la mezz'ala e in caso di centrocampo a tre può essere una soluzione in più per Gasperini, in bianconero però ha giocato spesso anche sulla trequarti in particolare nel periodo con Cannavaro allenatore.