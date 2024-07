Quanto deve pagare l'Empoli per il riscatto di Viti

Getty Images

Ancora Italia, ancora Serie A. E ancora Empoli per, che dopo l'ultima esperienza al Sassuolo tornerà a giocare in azzurro dove è cresciuto. L'Empoli l'ha preso in prestito gratuito con diritto di riscatto a sei milioni dal Nizza, proprietario del cartellino: il club francese l'aveva preso proprio dall'Empoli nell'estate 2022 per 13 milioni di euro, ma l'esperienza francese non è mai decollata così il difensore classe 2002 è stato girato in prestito al Sassuolo nella scorsa stagione e ora riparte dall'Empoli.- Gli azzurri avrebbero anche uno sconto in caso di riscatto del giocatore che conosce molto bene quell'ambiente:. Così se dovessero essere proprio gli azzurri a riprenderlo, lo pagherebbero meno considerando la percentuale. Inoltre, agli azzurri spetterebbero anche 2 milioni di bonus al momento però non sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati.

- Nell'ultima stagione giocata col Sassuolo e conclusa con la retrocessione della squadra in Serie B, Viti ha totalizzato 18 presenze totali tra campionato e Coppa Italia partendo quasi sempre da titolare - è subentrato solo tre volte -, ma nell'ultima giornata di Serie A contro la Lazio è riuscito a segnare il gol dell'1-1 dopo il vantaggio di Zaccagni.