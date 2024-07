Quanto guadagna Abraham nella Roma

AFP via Getty Images

. I rossoneri stanno cercando un'occasione di mercato per l'attacco da aggiungere a Jovic e ad Alvaro Morata, la Roma cerca una sistemazione all'attaccante inglese per fare cassa e reinvestire il guadagno su altri obiettivi., che con l'aiuto del Decreto Crescita la spesa al lordo si aggira intorno ai 6 milioni di euro, una cifra di poco inferiore.- Nei mesi finali della scorsa stagione Abraham ha ritrovato il campo e il sorriso dopo. L'inglese si era fatto male il 4 giugno 2023 nell'ultima giornata di campionato tra Roma e Spezia: i giallorossi si giocavano la qualificazione in Europa League, Tammy si scontra con Ampadu e finisce a terra. Il ginocchio aveva fatto una torsione innaturale, gli esami confermano:

- Dopo un lungo periodo durante il quale ha lavorato a testa bassa per riprendersi,, il nuovo allenatore stava valutando le condizioni del giocatore che era tornato a disposizione già dal mese precedente: il tecnico però non voleva rischiare altre ricadute, Abraham è stato sotto osservazione anche dello staff medico e appena c'è stato il via libera l'ha rimandato in campo. Il gol è arrivato contro il Napoli. Nella scorsa stagione ha affrontato anche il Milan, in Europa League: è entrato nei minuti finali nella gara d'andata e ha giocato un'ora partendo titolare nel ritorno.