Quanto guadagna Antonio Silva, obiettivo della Juventus

AFP via Getty Images

"La Juventus vuole Antonio Silva, e Antonio Silva vuole la Juventus". L'agente del difensore classe 2003 del Benfica strizza l'occhio alla Serie A e ai bianconeri, a caccia di almeno due difensori nel mercato di gennaio. Thiago Motta è un po' corto lì dietro dopo gli infortuni di Bremer e Cabal che hanno finito la stagione,- L'agente del giocatore Jorge Mendes ha spiegato che il giocatore ha dato apertura totale al trasferimento in Italia e anzi, vuole proprio la Juve. Bisognerà fare i conti con il Benfica, col quale. L'idea dei bianconeri è quella di proporre un prestito oneroso, eventualmente con un diritto di riscatto alto.

- A novembre scorso Rui Costa aveva detto che i centrali del Benfica partiranno solo di fronte al pagamento della loro clausola rescissoria: quella diè di 100 milioni di euro tondi tondi. Tanti, troppi per la Juventus, che insieme all'agente del giocatore Jorge Mendes stanno studiando un modo per convincere il club portoghese a far partire il difensore nel mercato di gennaio.