Quanto guadagna Barella nell'Inter dopo il rinnovo

AFP via Getty Images

è uno dei punti fermi dell'Inter dello scudetto, ma anche di quella futura. Il centrocampista classe '97 è l'intoccabile di Simone Inzaghi, grazie alla crescita in nerazzurro è diventato anche un titolare della Nazionale di Spalletti e. Non ci sono stati problemi a trattare il rinnovo firmato prima dell'Europeo in Germania, il giocatore a Milano si trova benissimo ed è stato entusiasta del prlungamento del contratto.- L'ingaggio è aumentato asuperando il compagno di squadra Bastoni (stipendio di 5,5 milioni) e lo juventino Chiesa che guadagna 5 milioni, e sta trattando il rinnovo con la società bianconera ma le parti sono ancora lontane dal trovare un accordo (Roma e Napoli su di lui).

- Barella è lo stacanovista dell'Inter,. E' sceso in campo più di Lautaro e Mkhitaryan, di Thuram e Calhanoglu. L'ex centrocampista del Cagliari le ha fatte praticamente tutte tra campionato, Champions League e Supercoppa italiana e Coppa Italia, saltando solo la gara di Serie A contro la Fiorentina per squalifica; due gol, sette assist e anche qualche partita con la fascia da capitano al braccio.