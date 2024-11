Quanto guadagna Bisseck dopo il rinnovo con l’Inter

Nell’estate 2023 l’Inter ha investito 7 milioni di euro per portare in Italia: il difensore tedesco arrivava dai danesi dell’AGF e la coppia Marotta-Ausilio ha trovato l’accordo per pagare la stessa cifra della clausola rescissoria ma dilazionando la spesa in più rate. Simone Inzaghi si è ritrovato tra le mani un talento da sgrezzare che doveva solo bisogno di ambientarsi prima di dimostrare le sue qualità.- L’Inter non ha dubbi sulla crescita del classe 2000, che alla sua seconda stagione in nerazzurro sta trovando sempre più spazio. La società ha deciso di premiare le prestazioni del ragazzo con un rinnovo del contratto e aumento dell’ingaggio annesso: il nuovo accordo scadrà a giugno 2029,

- Bisseck rappresenta il prototipo di acquisto perfetto che ha in mente Oaktree: giovane ma non giovanissimo, arrivato a un costo contenuto rimanendo entro i limiti del budget previsto, e con un futuro da possibile titolare dell’Inter.. Oggi, secondo qualcuno, la valutazione di Bisseck si è impennata e il suo cartellino vale molto di più rispetto ai 7 milioni investiti dall’Inter: siamo intorno ai 30 milioni di euro, per un giocatore che la società ha blindato fino al 2029.