Quanto guadagna Correa all’Inter

È stato Simone Inzaghi a volere Joaquin Correa all’Inter. L’allenatore era convinto che l’argentino potesse fare il salto di qualità dopo le buone stagioni insieme alla Lazio, così Marotta l’ha accontentato: 25 milioni circa sul tavolo di Lotito, grazie e arrivederci. Il Tucu diventa nerazzurro. In tre anni a Milano - nel mezzo c’è stato il prestito al Marsiglia - Correa non è mai riuscito a esprimersi al meglio. La storia con l’Inter era partita bene con una doppietta al Verona in trasferta, poi c’è stato poco altro; quel giorno sembrava l’inizio di una favola, si è rivelata una storia tormentata con più bassi che alti, tra delusioni e insicurezze.: un gol e due assist nel 5-0 dell’Inter a Verona; lì, al Bentegodi, lo stesso stadio dell’esordio con doppietta. Come un cerchio che si chiude.

- Già, perché a gennaio Correa potrebbe fare di nuovo le valigie. E stavolta non in prestito come quando è andato a Marsiglia - era stato fissato un obbligo di riscatto a condizioni che poi non si sono verificate - ma definitivamente. Il contratto in scadenza a giugno prossimo gli impedisce, da regolamento, di andare via di nuovo a titolo temporaneo, servirebbe un rinnovo che però non è nei piani del club.

- Se Correa dovesse lasciare l’Inter, difficilmente lo vedremo ancora in Italia nella seconda parte di stagione: ci sono stati dei rumors su un interessamento da parte di Lazio e Torino ma al momento non c’è nulla di concreto., con il quale c'è già stato qualche contatto preliminare in estate: i turchi cerano una punta per la seconda parte di stagione dopo l'infortunio di Icardi che ha finito la stagione a causa di una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro.