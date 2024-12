Quanto guadagna Danilo alla Juventus

Getty Images

Per capire com’è cambiato il ruolo dinella nuova Juventus di Thiago Motta bisogna tornare indietro alle prime conferenze dell’allenatore bianconero, che quando gli avevano chiesto del difensore brasiliano lui aveva risposto così: “È un giocatore importante, come tutti gli altri”. Come tutti. Uno come gli altri, non più capitano e centrale nel progetto. Dalle parole ai fatti, perché l’ex Manchester City nel nuovo ciclo della Juventus sta trovando poco spazio e presto potrebbe lasciare Torino.- “Dietro siamo corti” ha detto Giuntoli rispondendo a una domanda sulla possibile cessione di Danilo a gennaio. Vero, perché Cabal e Bremer hanno finito la stagione per infortunio; ma se il ds dovesse trovare delle occasioni di mercato in difesa a gennaio, allora si potrebbe pensare davvero a una cessione del brasiliano. Il contratto di Danilo con la Juventus scade a giugno prossimo, ma negli accordi c’è una clausola che potrebbe far scattare il rinnovo automatico a determinate condizioni;, una parte di questa cifra la Juve potrebbe risparmiarla in caso di addio a gennaio.

- In caso di separazione anticipata con la Juventus rispetto alla scadenza naturale del contratto, per il brasiliano potrebbero aprirsi diverse strade. Tra le ipotesi c’è quella di un ritorno in patria, ma anche la destinazionenon è da escludere così come un finale di carriera in. E se dovesse rimanere in Serie A ma non in bianconero? Stanno circolando dei rumors di mercato su un possibile scambio con Raspadori, ma al momento sono soltanto delle voci e tra Juventus enon c’è nulla di concreto.