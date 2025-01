Quanto guadagna Dumfries dopo il rinnovo con l'Inter

Getty Images

. Niente dribbling quando gli chiedono della trattativa per prolungare il contratto, l'olandese è andato dritto al punto come quando in campo parte palla al piede andando come un treno. Lì sulla destra l'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi lo alterna a Darmian, lui si fa sempre trovare pronto e quando arriva fino in fondo è spesso pericoloso con un gol o con un inserimento in area per buttarla dentro.- L'Inter non ha mai avuto dubbi sul rinnovo di Dumfries, la società è sempre stata fiduciosa anche quando dalla Premier League avevano fatto qualche sondaggio per sondare il terreno e provare a tentare l'esterno olandese. Lui ha sempre dato la priorità al club nerazzurro, che col rinnovo del contratto ha premiato le sue prestazioni in campo aumentando anche l'ingaggio:; tra i due c'è una differenza sullo stipendio lordo perché per Dumfries si può usufruire del Decreto Crescita.

- Prima della firma sul nuovo contratto alcuni club inglesi erano alla finestra per capire se c'erano margini d'inserimento per Dumfries.: colloqui mai approfonditi perché il giocatore non ha mai manifestato la volontà di andare via e ha preferito continuare a trattare con l'Inter, finché, poi, le parti hanno trovato l'accordo finale.