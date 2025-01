Quanto guadagna il Napoli dalla cessione di Zerbin al Venezia

Getty Images

Nuova avventura per, che nel mercato di gennaio ha lasciato il Napoli rimanendo però in Serie A con l'obiettivo di giocare di più per trovare continuità e mettersi in vetrina. Il classe '99. Dopo sei mesi in azzurro nei quali non ha trovato spazio Zerbin riparte di nuovo da zero, proprio come aveva fatto un anno esatto fa quando nel mercato di gennaio 2024 andò al Monza (per poi tornare).- Stavolta Alessio potrebbe rimanere definitivamente al Venezia, che l'ha preso per rinforzare la trequarti di Di Francesco.. Il Venezia ha la possibilità di investire questa cifra a fine stagione anche in caso di retrocessione, ma se si dovesse salvare Zerbin diventerà in automatico un nuovo acquisto a titolo definitivo.

- Zerbin è un jolly d'attacco,. All'occorrenza è stato arretrato anche sulla linea di centrocampo. Una duttilità simile a quella di Oristanio che però per ora difficilmente perderà il posto da titolare: Zerbin può essere una carta mettere a partita in corso, o schierare dal primo minuto se si cerca un atteggiamento più offensivo, magari in un tridente con Oristanio e Pohjanpalo.