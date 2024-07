Quanto guadagna Immobile al Besiktas

Getty Images

Dopo una vita in biancoceleste. L’attaccante ha capito che il suo ciclo nella capitale era finito e così si è guardato intorno per trovare un nuovo progetto. La chiamata che l’ha convinto di più è stata quella del Besiktas, che punta a costruire una squadra competitiva per lottare col Galatasaray campione di Turchia e con il Fenerbahçe di Mourinho.- Il Besiktas ha messo sul piatto un’offerta importante di. Immobile va a guadagnare di più rispetto all’ingaggio che prendeva alla Lazio ma non è stata solo una scelta economica: dietro i motivi che hanno spinto l’attaccante ad andare via dalla capitale c’era anche la voglia di cambiare aria, di ripartire da zero lontano dall’Italia. Così Ciro ha valutato alcune offerte parlandone anche con la famiglia, condividendo con loro la decisione di andare a Istanbul, al Besiktas.

- Ciro Immobile era arrivato alla Lazio nell’estate 2016 dal Torino dopo il prestito in Spagna al Siviglia: considerando tutte le competizioni,. Per anni è stato il centravanti di riferimento, gli allenatori cambiavano ma lì davanti c’era sempre lui. Conquistando anche il posto da titolare in Nazionale. Oggi è il miglior marcatore di sempre nella storia della Lazio e l’unico giocatore italiano a vincere per quattro volte la classifica marcatori della Serie A