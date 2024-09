Quanto guadagna Juric alla Roma

Avvio di stagione in salita per la Roma, che ha iniziato il campionato nel caos con l'esonero di Daniele De Rossi dopo quattro giornate: l'allenatore, confermato a giugno con un rinnovo triennale, è stato mandato via dopo il pareggio di Marassi con il Genoa firnato da De Winter al 96'.- L'ex Torino ha firmato un. Il debutto arriverà domenica 22 in casa contro la capolista Udinese, con l'obiettivo di centrare i primi tre punti stagionali. Nell'ultimo turno di campionato prima della firma con la Roma Juric era al Tardini di Parma per vedere la partita dei gialloblù proprio contro l'Udinese, prossima avversaria dei giallorossi.

- Dopo la fine del rapporto con il Torino - le parti si sono separate alla scadenza del contratto -: l'allenatore croato ci ha riflettuto per un po' prima di declinare la proposta. Ora riparte dalla Serie A, un campionato che conosce bene e dal quale non se n'è mai andato. Dieci anni fa esatti ha iniziato ad allenare sulla panchina del Mantova in Lega Pro, oggi è alla guida della Roma.