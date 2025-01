Quanto guadagna Kolo Muani alla Juventus

AFP via Getty Images

Thiago Motta aveva chiesto un nuovo attaccante a gennaio, e Giuntoli gli ha messo a disposizione Randal Kolo Muani, preso dal Psg col quale era arrivato ormai alla rottura totale.che i parigini avevano preso per 95 milioni di euro dall’Eintracht Francoforte nell’estate 2023.- Decisamente più basso l’investimento fatto dalla Juve per portarlo a Torino. Anzi, Kolo Muani è arrivato in prestito secco a costo zero. Sul contratto non è previsto né un diritto né un obbligo di riscatto; se a fine stagione i bianconeri dovessero decidere di volerlo tenere ancora a Torino devono sedersi a trattare col Psg. Come da accordi tra i due club,

- Come detto, in questa stagione Kolo Muani è scivolato sotto nelle gerarchie di Luis Enrique per l’attacco del Psg e nella prima parte di stagione ha totalizzato 14 presenze tra campionato e Champions League, delle quali appena due da titolare e tutte in Ligue 1 tra agosto e settembre.; l’unico assist stagionale l’ha fatto contro il Tolosa entrando negli ultimi 10 minuti nella partita e servendo a Vitinha il pallone del 3-0 finale.