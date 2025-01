Perché la Juventus ha preso Kolo Muani

Nel mercato di gennaio la Juventus si era prefissata un paio di priorità: un paio di difensori per allungare il reparto visti anche gli infortuni di Bremer e Cabal fuori fino alla fine della stagione, e un attaccante perché Milik non dà le garanzie fisiche necessarie per fare l’alternativa a Vlahovic.- Così la Juve aveva sondato il terreno per capire la fattibilità dell’operazione, e quando ha percepito che si poteva mettere in piedi qualcosa Giuntoli si è attivato.: l’ex Eintracht Francoforte è arrivato in prestito secco senza né diritto né obbligo di riscatto, se i bianconeri vorranno tenerlo a Torino anche nella prossima stagione dovranno sedersi a parlare col Psg.

- Thiago Motta aveva chiesto un attaccante come lui, con le sue caratteristiche. Randal Kolo Muani può fare l’alternativa l’alternativa a Vlahovic ma anche giocarci insieme, fargli da spalla.piede destro, rapido e porta il pallone per creare superiorità numerica. Kolo Muani può fare anche l’esterno a sinistra nel 4-2-3-1 di Motta, in quel ruolo di solito gioca Yildiz ma se serve il francese può occupare quella posizione, in caso di assenza del turco o se dovesse essere spostato più al centro.