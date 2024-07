Quanto guadagna la Fiorentina dalla cessione di Milenkovic

Redazione Calciomercato

Dopo sette stagioni. La squadra allenata dal portoghese Nuno Espirito Santo rinforza il reparto con quello che è un potenziale titolare della difesa: Milenkovic potrebbe fare coppia con il brasiliano Murillo che è il difensore che ha giocato di più nella scorsa stagione in cui la squadra ha conquistato la salvezza per una manciata di punti.- Dalla cessione di Milenkovic: i viola, all'epoca, avevano fatto un investimento di 5,5 milioni di euro. Il club aveva messo in conto la cessione di Milenkovic in questa sessione di mercato, dopo aver resistito ad alcune proposte negli anni scorsi - in passato sul giocatore c'era anche l'Inter - ha aperto all'addio accettando l'offerta del Nottingham.

- Il difensore serbo lascia così la Fiorentina della quale è stato punto fermo in difesa per quasi dieci anni:con la quale ha giocato i Mondiali del 2018 e del 2022 e l'ultimo Europeo in Germania: sempre titolare in tutte le partite e sempre in campo in per tutti i 90 minuti.