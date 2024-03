Quanto guadagna Zaniolo all'Aston Villa

Nicolò Zaniolo vuole lasciare l’Aston Villa e l’Inghilterra, l’ha detto chiaramente nel corso di un’intervista al Corriere dello Sport: “Qui non è facile”. Vorrebbe tornare in Italia, in Serie A. Già a partire dalla prossima stagione, con la speranza di essere convocato da Spalletti per l'Europeo in Germania - in programma dal 14 giugno al 14 luglio prossimi - da sfruttare come vetrina sul mercato.



QUANTO GUADAGNA ZANIOLO - C’è ancora tempo per capire come si muoverà il mercato intorno a Zaniolo, ma dopo le sue dichiarazioni si stanno facendo largo le prime ipotesi su un suo possibile ritorno nel campionato italiano. Quando la Roma l’ha ceduto al Galatasaray per 15 milioni nel febbraio 2023 - più clausole sulla futura rivendita - il giocatore ha firmato un contratto fino al 2027 con ingaggio da 4 milioni netti, lo stesso stipendio che poi si è portato anche in Inghilterra.



ZANIOLO-ASTON VILLA, LE CIFRE - In estate si erano fatte avanti diverse squadre ma la scelta di Nicolò è ricaduta sull’Aston Villa: prestito di 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 27 milioni ma vincolato all’80% dei minuti stagionali. E, finora, Zaniolo neanche si avvicina a quella percentuale. A oggi quindi è quasi impossibile che Nicolò resti ai Villans, la sua avventura in Inghilterra non decolla e il classe ‘99 vuole cambiare aria. E spera in un ritorno in Serie A.