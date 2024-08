Quanto guadagna l'Atalanta dal riscatto di El Bilal Touré

Getty Images

Dopo una sola stagione in Italia, così i nerazzurri in estate hanno deciso di metterlo sul mercato valutando eventuali offerte. La più convincente è stata quella dello Stoccarda, che cercava un attaccante con le sue caratteristiche e ha affondato il colpo per il classe 2001.- Le due società hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Touré sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, al quale è stata aggiunta anche una percentuale sulla futura di rivendita.

- Arrivato per sostituire Hojlund, come detto l'avventura italiana di El Bilal Touré è stata sfortunata a causa di un lungo stop:, una ricaduta di un infortunio col quale aveva già fatto i conti ai tempi dell'Almeria. Touré salta tutta la prima parte della stagione, il debutto in nerazzurro arriva l'11 febbraio contro il Genoa e in tutto, tra campionato e coppe, gioca 17 partite - quasi tutte da subentrato - segnando 3 gol e servendo un assist.