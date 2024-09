Quanto guadagna Mbangula dopo il rinnovo con la Juventus

AFP via Getty Images

Nella nuova Juventus Thiago Motta ha deciso di puntare sui giovani. Forte e chiaro. L'allenatore bianconero ha in rosa il mix giusto d'esperienza e talento e ha già dimostrato a Bologna di non guardare la carta d'identità al momento di scegliere la formazione: se un giocatore merita, gioca. A di là dell'età. E' successo anche con- Così come l'allenatore, anche la società crede nella crescita di Mbangula e dopo le prime partite tra i grandi ha deciso di blindarlo con il rinnovo del contratto: le parti hanno trovato l'accordo per un prolungamento fino a giugno 2028 con conseguente aumento dello stipendio;, uno dei più bassi della rosa ma giustificato dal fatto di essere appena salito in prima squadra.

- Un esordio da sogno per Mbangula, che. Prima segna il gol che sblocca la gara poco prima della mezz'ora del primo tempo su assist di Weah, poi nei minuti di recupero ha servito a Cambiaso l'assist per il 3-0 che ha chiuso la gara. Erano i primi segnali di Mbangula con la Juventus dei grandi, propedeutici al rinnovo del contratto.