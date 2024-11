Quanto guadagna Ranieri alla Roma

In un momento di difficoltà, i Friedkin hanno deciso a chi conosce bene - benissimo l’ambiente Roma:, con l’obiettivo di ritirare su una squadra in piena crisi e con tante cose da sistemare. Aveva detto che si ritirava? Sì, poi ha fatto dietrofront. Perché: “Sarei tornato solo per la Roma o per il Cagliari”. Detto, fatto: Claudio III ripartirà dalla trasferta della Roma al Maradona contro il Napoli domenica 24 novembre alle 18.- Prima tifoso e poi allenatore, l’ha detto più volte e l’ha ribadito anche nella conferenza stampa di presentazione: fosse per lui, guiderebbe la squadra dalla Curva Sud. E fosse per lui sarebbe arrivato a Roma anche firmando in bianco, perché quando si parla dei giallorossi l’aspetto economico per lui passa in secondo piano.. A giugno scadrà il contratto da allenatore, e Ranieri sarà consulente della Roma per tutti gli aspetti sportivi; sarà coinvolto, quindi, anche sulla scelta del tecnico per la stagione 2025/26.

- Con l’arrivo di Claudio Ranieri ci saranno alcune novità tattiche rispetto alla gestione precedente. La prima, probabilmente, sarà il passaggio alla difesa a quattro con lo spagnoloche dovrebbe tornare al suo ruolo naturale di terzino sinistro e non più braccetto. Troverà più spazio, che da quando è arrivato a Roma a settembre ha giocato solo 23 minuti nella gara con la Fiorentina. Un’altra novità potrebbe essere quella di vedere insieme. Ranieri ha spiegato che potrebbero esserci delle partite in cui li farà giocare contemporaneamente, lasciando la porta aperta a qualsiasi soluzione.