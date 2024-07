Quanto guadagna Taremi all'Inter

L'Inter si è mossa con largo anticipo per. L'attaccante iraniano era stato messo nel mirino da mesi e prima ancora che finisse la stagione Marotta e Ausilio avevano chiuso il nuovo rinforzo per l'attacco. Preso a parametro zero dopo la fine del contratto con il Porto, il classe '92 porta qualità ed esperienza in nerazzurro: ad annunciare il suo arrivo era stato lo stesso Ausilio dopo la vittoria dello scudetto: "Abbiamo già chiuso due acquisti", aveva detto. L'altro è Piotr Zielinski.

- Dopo essere stato trattato dal Milan negli ultimi giorni del mercato estivo 2023 Taremi arriva in Italia a Milano, con la maglia nerazzurra.. L'ex attaccante del Porto occupa uno dei due posti da extracomunitario a disposizione dell'Inter in questa stagione.- Il primo iraniano della storia dell'Inter lascia il Porto dopo 91 gol in quattro stagioni; con i Dragões ha vinto un campionato, tre Coppe di Portogallo e due Supercoppe, una Coppa di Lega portoghese e. Con la nazionale ha segnato 50 gol in 85partite,ha giocato i Mondiali 2018 e 2022 segnando anche due gol contro l'Inghilterra nell'ultima edizione in Qatar.