Quanto ha pagato il Bologna Dallinga

AFP via Getty Images

Dopo il quinto posto conquistato l'anno scorso il Bologna vuole continuare a tenere alta l'asticella: i rossoblù stanno lavorando per dimostrare che l'exploit dell'ultima stagione non è stato solo un caso e per questo l'uomo-mercato Sartori ha messo nel mirino profili internazionali vincendo la concorrenza di altri club stranieri. Tra questi c'è l'ex attaccante del Tolosa, olandese - come Zirkzee - classe 2000 che nelle gerarchie di Italiano potrebbe prendere proprio il posto del nuovo attaccante del Manchester United.- Per Dallinga il Bolognache, e portando in rossoblù un attaccante giovane ma già con esperienza a livello internazionale, un valore aggiunto in vista della Champions: l'anno scorso ha giocato 8 partite in Europa League segnando 4 gol, 2 dei quali contro il Liverpool; in generale, Dallinga in due anni a Tolosa ha totalizzato 37 reti in 86 gare.

- Il Bologna ha insistito sull'attaccante olandese dopo aver filtrato una lista nella quale c'erano altri profili che erano stati valutati nei giorni precedenti: nell'elenco dei possibili obiettivi c'era anche l'ex Udinese, oggi all'Everton, al quale i rossoblù stavano pensando in un momento nel quale c'era ancora distanza col Tolosa sulla valutazione di Dallinga; nella short list era inserito anche il nome di, classe 2000 del Panathinaikos.