Nella sessione di mercato di gennaio il Como ha piazzato un colpo da novanta., attaccante classe 2005 considerato uno dei migliori talenti spagnoli in circolazione. E' stata un'operazione a sorpresa, messa in piedi in poco tempo e sulla quale la dirigenza ha lavorato in gran segreto fino all'ultimo: Diao è una scommessa di Cesc Fabregas, che è intervenuto in prima persona portando avanti contatti direttamente con il giocatore per convincerlo a sposare il progetto del club.

- Per prendere Diao il Como ha fatto un investimento importante:. Un affare importante considerando che sul giocatore c'erano anche alcuni club di Premier League e Bundesliga che lo stavano seguendo da diversi mesi. Nel giro della Spagna Under 21, ultimamente Assane stava trovando poco spazio nel Betis Siviglia e ha deciso così di cambiare squadra: arriva in Italia con l'obiettivo di mettersi in vetrina e far decollare la carriera, che per la prima volta lo porta lontano dalla Spagna.

- Assane Diao è il debuttante più giovane del Betis negli ultimi dieci anni. Attaccante esterno che gioca a piede invertito, da una parte o dall'altra: parte da sinistra e calcia di destro, viene schierato a destra e si mette il pallone sul sinistro., che dopo averlo seguito da vicino per un po' di tempo ha deciso di farlo debuttare con la maglia del Betis. Dalla Spagna all'Italia, con l'etichetta di gioiello.