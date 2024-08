Quanto ha pagato il Napoli Lukaku

Alla fine Antonio Conte è stato accontentato:, l’allenatore lo aspettava a braccia aperte dal giorno uno, e anche l’attaccante belga non vedeva l’ora di tornare a lavorare con Conte dopo le esperienze passate insieme. Dopo il prestito alla Roma BigRom era tornato al Chelsea dove però non faceva parte, l’attaccante era in uscita e il Napoli ne ha approfittato.- La trattativa non è stata semplice, i colloqui sono andati avanti per mesi e alla fine le due società hanno trovato la quadra:; il giocatore ha firmato un contratto di tre anni con scadenza fissata per giugno 2027.

- Romelu Lukaku più altri dieci. Questa è l'idea di Antonio Conte, che. L'ex Roma prende il posto di Osimhen, sarà il riferimento offensivo del 3-5-2 del nuovo Napoli e dopo un'estate da separato in casa nel Chelsea ha ritrovato sorriso ed entusiasmo con l'allenatore che ha sempre puntato su di lui.