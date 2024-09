Com'è andato l'esordio di Lukaku con il Napoli

Getty Images

Antonio Conte era stato chiaro in conferenza stampa prima della gara con il Parma: se Romelu Lukaku fosse stato in forma, sarebbe partito dal primo minuto al centro dell'attacco del Napoli. E' andato in panchina. Segno che l'attaccante belga non stava ancora al 100%, ma l'allenatore ha indovinato la sostituzione inserendolo a mezz'ora dalla fine al posto di Giacomo Raspadori.

- Un debutto perfetto per Lukaku, che da subentrato ha trascinato la squadra verso una vittoria alla quale in pochi credevano ancora. Il classico successo "alla Conte" quello in cui le sue squadre riescono a ribaltare un risultato che sembra ormai scritto.. E non è finita, perché al 96' Anguissa su assist di David Neres altro nuovo acquisto - firma la rete della vittoria.

- Primo squillo nella stagione 2024/25 per Lukaku, che. Romelu aspettava solo il via libera per tornare a lavorare con Antonio Conte, che aveva chiesto a gran voce il suo pupillo. Un giocatore di football americano, lo definisce. Lui se la ride e segna. L'esordio è arrivato a partita in corso, ma probabilmente BigRom alla lunga sarà il titolare indiscusso nell'attacco del Napoli.