Quanto ha pagato la Fiorentina Matias Moreno

AFP via Getty Images

La nuova Fiorentina di Raffaele Palladino in estate ha rinforzato la difesa conma il giocatore ha dato priorità ai viola e alla Serie A. Piede destro, è cresciuto nel Belgrano dove ha sempre giocato prima di prendere il volo per l'Italia; quest'anno sta vivendo una nuova esperienza, con l'obiettivo di convincere Palladino a trovargli spazio.- Come detto, per arrivare a Matias Moreno la fiorentina ha superato la concorrenza di club stranieri e in particolare della Bundesliga,. Cinque anni di contratto al giocatore, scadenza fissata per il 2029.

- Il difensore argentino, quasi 30 presenze e un assist l'anno scorso nel campionato argentino con la maglia del Belgrano col quale ha giocato anche la Copa Sudamericana da titolare, nelle gerarchie di Palladino parte dietro ai titolari che sono Martinez Quarta, Pongracic e Ranieri;. L'ex Belgrano ha bisogno di tempo per ambientarsi ed entrare negli schemi del calcio italiano, più tattico e fisico di quello argentino.