Quanto ha pagato la Juventus Kolo Muani

Con qualche giorno di ritardo, la Juventus ha ufficializzato l’arrivo di, e anche tra club era tutto ok, ma l’annuncio è slittato perché il Paris Saint-Germain aveva esaurito gli slot per i giocatori in prestito. A sbloccare la situazione è stata la risoluzione del contratto di Juan Bernat, che è rimasto a Villarreal con un contratto fino a giugno.- Così la Juventus ha potuto registrare Kolo Muani, che già dai giorni precedenti si allenava a Torino con i nuovi compagni. Classe ‘98, arriva alla Juventus in. Il giocatore era ormai da tempo in rottura col Psg e con Luis Enrique, i bianconeri hanno superato la concorrenza di alcuni club inglesi tra i quali Tottenham e Manchester United.

- Queste le prime parole dell'ex attaccante dell'Eintracht Francoforte dopo la firma con la Juventus: "Ci sono stati molti francesi che qui hanno fatto la storia - ha detto Kolo Muani ai canali ufficiali - come per esempio Zidane. Mi piaceva Trezeguet, più recentemente c'è stato Pogba e c'è anche Thuram. Sono felice di essere qui.. E ora non vedo l'ora di iniziare a giocare".