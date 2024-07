Quanto guadagna Douglas Luiz alla Juventus

Getty Images

Dietro l’affarec’è tutto l’ingegno e la fantasia diin cambio di due giocatori più una parte cash. Il brasiliano ha firmato un contratto di cinque anni con ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione; considerando il lordo, la spesa dei bianconeri è intorno ai 9,25 milioni.- Inizialmente Monchi aveva chiesto ai bianconeri Soulé più un altro giocatore in cambio, ma la Juve non ne ha voluto sapere e ha alzato un muro intorno all’argentino rientrato dal prestito al Frosinone. Non se ne parla. Così i due club avevano trovato la quadra con Iling-Junior e McKennie, più, come detto, una parte cash. I problemi sull’accordo tra l’americano e i Villans hanno rischiato di far saltare tutto, ma

- Un affare chiuso non senza qualche problema, dei quali hanno provato ad approfittare in Inghilterra., ma non c’è stato nulla da fare perché nonostante gli ostacoli la trattativa era già ben avviata con la Juve. Nei mesi scorsi, con i campionati ancora in corso, su Douglas Luiz si era informato anche il Manchester United che però poi non ha portato avanti i contatti.