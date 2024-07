Quanto ha pagato la Roma Dahl

Instagram @samuel.daahl

Per rinforzare la fascia sinistra rimasta senza Spinazzola andato via a zero per la fine del contratto (poi ha firmato col Napoli),, può giocare anche esterno in un centrocampo a cinque e piace molto a De Rossi. Sulla carta Dahl si alternerà a Zalewski nel ruolo di vice Angelino, andando a prendere anche nelle gerachie della rosa il posto che l'anno scorso era di Spinazzola.- La Roma ha fatto un investimento per il presente ma soprattutto per il futuro, a Trigoria hanno fiducia nelle qualità del ragazzo e sono convinti di aver portato in Italia uno dei migliori talenti del calcio svedese.in base al raggiungimento di determinati obiettivi sia personali che di squadra; il ragazzo con la Roma ha un contratto di cinque anni fino a giugno 2029.

- Nella stagione in corso Dahl col Djugarden ha totalizzato. Un gol con la Svezia Under 20 e qualche partita con l'Under 21, ha giocato anche il ritorno dei preliminari di Conference League contro il Lucerna rimanendo in campo per tutta la partita (nella gara d'andata era subentrato nei minuti finali).