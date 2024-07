Quanto ha pagato la Roma Soulé

Daniele De Rossi ha fatto un gran pressing sulla dirigenza per portare nella capitale, che dopo il prestito a Frosinone nella scorsa stagione si sente pronto per una big. Se da una parte c'era l'allenatore della Roma a spingere per prenderlo, dall'altra l'argentino insisteva con la Juventus: "Voglio andare in giallorosso". Il suo messaggio era chiaro a tutti, i bianconeri si sono rassegnati al fatto di poterlo mandare in Premier League così si sono seduti a tavolino con la Roma per trattare cifre e dettagli.

- Per prendere Soulé i giallorossi hanno investito un totale di 30 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita, dividendo così il pagamento:che spetterà alla Juventus. Cinque anni di contratto per il giocatore, che centra così il suo obiettivo di giocare nella Roma come aveva chiesto.- E anche De Rossi ha in rosa un giocatore che aveva chiesto a gran voce.dalla trequarti in su: il ruolo naturale del classe 2003 è largo a destra in un tridente offensivo per rientrare e calciare col sinistro o cercare il passaggio filtrante, ma se serve può giocare anche dall'altra parte, da seconda punta o falso nove.e dietro a un centravanti.