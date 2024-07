Perché De Rossi vuole Soulé alla Roma

La trattativa che ha portatoalla Roma è stata lunga e piena di tornanti. La Juventus aveva bisogno di fare cassa e aveva trovato nell'argentino uno dei sacrificabili per aumentare il budget del mercato, i giallorossi cercavano un giocatore in quel ruolo e Daniele De Rossi aveva indicato proprio l'esterno classe 2002 che l'anno scorso ha fatto un'ottima stagione in prestito al Frosinone. La Juve voleva 30 di fisso più bonus, la Roma ha presentato tre offerte arrivando a 30 con i bonus, il giocatore spingeva per trasferirsi nella capitale e alla fine ha avuto ragione lui.

- A De Rossi piace l'imprevedibilità e la duttilità di Soulé:. Bravo nell'uno contro uno e nel dribbling, può giocare anche sulla trequarti o da seconda punta. L'idea dell'allenatore della Roma è di schierarlo tra centrocampo e attacco vicino all'amico e connazionale Paulo Dybala, con davanti un solo centravanti: 4-3-2-1.- Con l'arrivo do Soulé qualcuno aveva ipotizzato la possibile cessione di, ma la Roma non ha intenzione di far partire il classe 2003 ex Empoli per il quale è stato fatto un investimento importante e che nei piani del club è al centro del progetto futuro. Sarà De Rossi, ora, a dover gestire tutti questi trequartisti: durante le amichevoli estive l'allenatore ha provato Baldanzi nei tre di centrocampo, da mezz'ala destra.