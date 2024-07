Quanto ha pagato l’Atalanta per Godfrey

Atalanta.it

A sorpresa l’Atalanta ha chiuso la trattativa per un difensore preso dalla Premier League:a titolo definitivo per 10 milioni di euro di parte fissa più altri 2 di bonus che verranno versati nelle casse dei Toffees al raggiungimento di determinati obiettivi. La prima offerta dei nerazzurri, come riporta Sky Sport, era stata di 8 milioni di euro di parte fissa, ma non bastava; così la dirigenza ha alzato la proposta convincendo l’Everton a far partire il giocatore.

- Godfrey è un. Il classe ‘98 è uno dei giocatori più costosi nel suo ruolo ad essersi trasferiti dalla Premier League alla Serie A: quarto posto dietro a Smalling, Stam e Tomori, che nell’estate del 2021 passò dal Chelsea al Milan.- L’acquisto di Godfrey è il secondo di quest’estate per l’Atalanta dopo il riscatto di De Ketelaere., l’Atalanta giocherà la Champions e Godfrey rientrerà nel giro di rotazioni dei difensori nerazzurri prendendo inizialmente il posto di Scalvini nella rosa di Gasp.