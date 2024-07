Chi è Ben Godfrey, il nuovo acquisto dell’Atalanta

è il nome nuovo della difesa dell’Atalanta. I nerazzurri hanno abbattuto il muro dell’Everton che inizialmente non voleva cedere il difensore classe ‘98, ma dopo una prima offerta andata a vuoto hanno dato il via libera.: sulla carta arriva come sostituto di Scalvini che starà fuori fino a fine 2024/inizio 2025 per la rottura del legamento crociato. E proprio come Scalvini può fare anche il mediano (all’occorrenza gioca anche terzino destro).

- Sei anni fa Godfrey giocata in quarta divisione inglese, oggi è in Serie A. Il ragazzo ha visto di tutto in carriera, passando da piccoli impianti di periferia all’Old Trafford. Step by step.. Nella scorsa stagione l’Atalanta l’ha fatto seguire più volte: dopo una prima parte in cui ha fatto una sola presenza, da gennaio in poi è diventato titolare fisso. E ha convinto i nerazzurri.

- Doppio passaporto inglese e giamaicano, ha scelto l’Inghilterra totalizzato due presenze in nazionale A: il ct Southgate l’aveva inserito nella lista dei pre-convocati per Euro 2021 - il torneo che vincerà l’Italia - tagliandolo poi dall’elenco definitivo dei 26 convocati.. Il classe ‘98 è diventato uno dei giocatori più costosi nel suo ruolo ad essersi trasferiti dalla Premier League alla Serie A: quarto posto, dietro a Smalling, Stam e Tomori, che nell’estate del 2021 passò dal Chelsea al Milan. Godfrey entra nella top 5, un altro inglese per la Serie A.