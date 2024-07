Quanto ha pagato l'Inter per Martinez

Getty Images

In estate l’Inter ha cambiato qualcosa nel reparto portieri. Sommer confermato titolare, come vice non ci sarà più Audero dopo che l'Inter ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto alla scadenza del suo prestito dalla Sampdoria., che ha superato la concorrenza di Okoye dell'Udinese e Bento dell'Athletico Paranaense.- Inizialmente i due club stavano discutendo su alcuni giocatori che sarebbero potuti rientrare nell’affare come contropartite - Oristanio e Satriano erano i nomi più caldi - ma dopo diversi contatti si sono accordati per un pagamento cash senza altri calciatori coinvolti nella trattativa.che entreranno nelle casse rossoblù.

- L'idea dell'Inter era quella di prendere un portiere che potesse fare il vice Sommer nell'immediato per poi diventare titolare in futuro.; la società aspetterà la naturale fine del contratto prima di salutare l'ex Bayern Monaco, ma vuole arrivare a quel momento avendo già pronto il sostituto. Martinez si prepara e scalda i motori.