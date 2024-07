Quanto guadagna Martinez all’Inter

. I nerazzurri lo hanno presoncon la possibilità di alternarlo a Sommer nel corso della stagione, ma con l’obiettivo di consegnargli il ruolo da titolare già dal 2025/26. La società stava cercando un portiere che potesse dare garanzie per i prossimi anni, oltre allo spagnolo nella lista c’erano anche Bento dell’Athletico Paranaense (poi andato all’Al-Nassr) e Okoye dell’Udinese.- Martinez ha firmato un contratto di cinque anni con l’Inter, la dirigenza ha già tracciato il futuro con l’arrivo del classe ‘98 per il quale con il Genoa è stata chiusa una trattativa che ha previsto solo un pagamento cash. Inizialmente si era parlato di possibili contropartite - Oristanio, Satriano e uno dei due Esposito - ma alla fine i club hanno trovato l’accordo senza giocatori nell’affare.

- Josep Martinez, quindi, potrebbe diventare il titolare dell’Inter.e probabilmente nell’Inter del futuro il portiere svizzero non ci sarà. Si andrà a scadenza per poi salutare definitivamente l’ex portiere del Bayern che lascerà i nerazzurri a zero. A quel punto, sarà Martinez il titolare dell’Inter.