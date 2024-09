Quanto risparmia il Napoli dalla cessione di Osimhen al Galatasaray

Alla fine il Napoli è riuscito a trovare una sistemazione per. A mercato in entrata chiuso in Italia - la fine era prevista per il 30 agosto - il club di De Laurentiis si è guardato intorno in cerca di un club in un Paese nel quale le trattative fossero ancora aperte: l'ha trovato in Turchia, con il Galatasaray che ha affondato il colpo per il nigeriano. I giallorossi hanno preso Osimhen in prestito secco, pagando l'intero stipendio.- Un'operazione senza guadagni per il Napoli, che però non dovrà neanche pagare nulla nonostante il giocatore rimanga sotto contratto con gli azzurri;Il giocatore ha voluto una clausola all'interno del contratto, con la quale potrà lasciare la Turchia già a gennaio se dovessero arrivare proposte da top club (in estate l'hanno cercato Psg e Chelsea).

- In estate De Laurentiis era rimasto fermo sulla sua posizione: chi voleva Osimhen avrebbe dovuto pagare la clausola rescissoria di 130 milioni, altrimenti nulla.. Con questa mossa De Laurentiis vuole evitare di rischiare di perdere a zero l'attaccante nigeriano, che oggi ha il contratto in scadenza nel 2026.