Quanto vale la clausola di Maldini con il Monza

è una delle migliori sorprese di questo campionato: il classe 2001 è diventato titolare nel Monza di Nesta dopo essere arrivato in estate dal Milan a titolo definitivo dopo aver già giocato in biancorosso la scorsa stagione in prestito. Già chiamato in Nazionale da Spalletti col quale ha debuttato nella gara di Nations League contro Israele,- Maldini è stato accostato sia all'Inter che alla Juventus, ma l'interesse concreto è quello dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini: Bergamo può essere la piazza ideale per continuare il percorso di crescita senza pressioni, facendo uno step successivo. I nerazzurri lo stanno seguendo con interesse in questa stagione, consapevoli che

- Al futuro di Maldini è indirettamente interessato anche il Milan, che non ha più controllo sul cartellino del giocatore ma. Se verrà ceduto in Serie A per la cifra della clausola, per esempio, nelle casse del Milan entreranno 6 milioni di euro. Nessuna prelazione e clausola di riacquisto da parte del Milan, che non si è riservato neanche il diritto di pareggiare eventuali altre offerte; ceduto a parametro zero, l'unico incasso per la cessione di Maldini sarà legato alla cifra alla quale lo venderà il Monza.