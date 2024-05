Quanto vale la clausola di Morata

Getty Images

Quello diè un nome che ciclicamente torna di moda per la Serie A. L'usato sicuro che conosce bene il campionato e può portare esperienza in rosa. La Juventus ha affondato il colpo due volte, Roma, Inter e Milan si erano interessate in momenti diversi ma senza mai approfondire particolarmente i discorsi. L'attaccante spagnolo ha concluso la sua seconda stagione consecutiva all'Atletico Madrid,con la quale può liberarsi se dovessero arrivare offerte convincenti.- Sul giocatore ci sono alcune squadre di Premier League ma è sempre vivo l'interesse da parte di club arabi, che già nei mesi scorsi avevano provato a convincere l'attaccante classe '92 a trasferirsi nella Saudi Pro League.. La Roma è a caccia di una punta per sostituire Lukaku che rientrerà al Chelsea per fine prestito, il Milan sta cercando il sostituto di Giroud e il Napoli si sta guardando intorno in caso di cessione - probabile - di Osimhen.

- L'ostacolo per un possibile ritorno in Italia - sarebbe il terzo dopo le due esperienze alla Juventus - è rappresentato dall'ingaggio di Morata: se la clausola si può considerare "low cost" vista la cifra contenuta,Se il giocatore dovesse prendere in considerazione eventuali offerte dalla Serie A, probabilmente ci sarà bisogno di un sacrificio dello spagnolo dal punto di vista economico.