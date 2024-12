Quanto vale Raspadori: il Napoli ha un piano per gennaio

Getty Images

Non toccate quella squadra. Antonio Conte non vorrebbe modificare nulla di una macchina perfetta che sta viaggiando a mille: il suo Napoli vola in campionato, i tifosi hanno ritrovato entusiasmo dopo una stagione negativa e ora sognano un altro scudetto. In estate l’allenatore aveva indicato quattro intoccabili: Di Lorenzo - caso rientrato anche grazie al suo intervento - Anguissa, Lobotka e Kvaratskhelia.- L’attaccante classe 2000 vuole più spazio e se non dovesse trovarlo a Napoli è pronto a valutare anche nuove destinazioni. Conte non vorrebbe farlo partire perché “è un giocatore importante e io voglio rinforzare il Napoli, non indebolirlo”, ma in caso di offerte importanti la società potrebbe considerare una cessione.per convincere il presidente De Laurentiis, che per prenderlo dal Sassuolo ne ha investiti 35 tra prestito (5) e obbligo di riscatto (30).

- L’estate scorsa un’offerta simile è arrivata dall’, a due giorni dalla fine del mercato: i nerazzurri hanno provato il colpo a effetto, ma il Napoli ha alzato il muro e Raspadori è rimasto in azzurro. Al giocatore si era interessata anche la, che a gennaio potrebbe rifarsi sotto: Jack è stato accostato di nuovo ai bianconeri, si parla di un possibile scambio con Danilo ma al momento non c’è nulla di concreto. Occhio anche alle mosse deldi De Zerbi, che ha già lavorato con lui al Sassuolo e alla stessa Atalanta: non è scontato che abbia mollato la presa dopo l’offerta di qualche mese fa.