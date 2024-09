Quanto vale Ricci per il Torino

Getty Images

al centro del Torino e, presto, anche del mercato. Il centrocampista classe 2001 è uno dei titolari inamovibili della squadra granata: lo era con Juric - che lo voleva dai tempi del Verona - e lo è in questa stagione con Paolo Vanoli. In questi anni il giocatore ha acquistato esperienza crescendo anche in personalità e leadership, oggi è un punto di riferimento del Torino ma nelle prossime sessioni di mercato è destinato a diventare uno dei protagonisti.- Il Torino è consapevole che presto potrebbero arrivare offerte per uno dei suoi gioielli, nell'estate 2023 Cairo aveva rifiutato un'offerta da 20 milioni più 5 di bonus da parte della Lazio chiedendone 25 di parte fissa (più bonus). I biancocelesti non sono mai arrivati a quella cifra, ma oggi per portare via Ricci dal Toro ne servono di più:

- Alcuni rumors di mercato hanno accostato il giocatore a, ma non c'è stato nessuno approccio concreto da parte delle due società - né da altre - per il classe 2001. Il giocatore è aperto anche a, non ha mai manifestato la volontà di lasciare il Torino ma se dovessero arrivare delle proposte importanti le valuterà insieme alla società.