AFP via Getty Images

Quanto vuole incassare l'Inter dalla cessione di Satriano

9 minuti fa



Un anno a gran livello per Satriano e per il Brest. L'attaccante, in prestito in Francia dall'Inter, ha contribuito con gol e prestazioni da giocatore ormai navigato all'exploit dei Pirati.



Il Brest è riuscito infatti a strappare la sua prima qualificazione in Champions League e ora tutti i suoi giocatori presenti in rosa sono protagonisti del mercato, anche Satriano. Per lui le porte nerazzurre però sembrano chiuse, anzi l'intenzione del club campione d'Italia in carica è quella di cederlo a titolo definitivo, ricavando una cifra compresa tra i sei e gli otto milioni. I primi interessamenti, oltre che dalla Francia, sono arrivati da club spagnoli e tedeschi.