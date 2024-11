Getty Images

"Questo calcio non ha Futuro", gli ultras del Pontedera contro l'Under 23 del Milan

36 minuti fa



“Questo calcio non ha Futuro”. Questo lo striscione appeso nel proprio settore dagli ultras del Pontedera, che sono rimasti fuori dall’impianto di gioco, in occasione della sfida interna contro il Milan Futuro.



LA PROTESTA - Un messaggio da parte dei tifosi di Serie C contro le seconde squadre considerate delle intruse nel campionato e utili solamente a permettere ai club che le hanno varate di mettere a segno plusvalenze a discapito delle piazze storiche, che spesso vivono momenti di difficoltà a causa dei problemi economici delle proprietà.