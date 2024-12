Quote calciomercato: Milan, addio di Theo Hernandez a Gennaio? Il parere dei bookies

Getty Images

Theo Hernandez ai saluti? Cosa dicono le quote calciomercato Milan

Il Milan è sicuramente una delle squadre più deludenti di questo inizio di campionato. La classifica parla chiaro e le prestazioni stanno mettendo sempre più in luce quanto i rossoneri non riescano a trovare una soluzione a determinati problemi. A gennaio bisognerà cercare di essere vigili per quanto riguarda il mercato in entrata, cercando di cogliere qualche opportunità per ridare fiducia a squadra e ambiente. Attenzione, però, al mercato in uscita dove potrebbero esserci clamorosi colpi di scena. Dopo il ‘caso Leao’ di inizio stagione, infatti, in questo momento è più di un tema la. Le prestazioni del terzino francese sono sotto tono e l’atteggiamento non sembra essere quello dei grandi giocatori. In questo approfondimento analizzeremodi Theo Hernandez.Contratto in scadenza nel 2026, prestazioni in calo e il rischio di perderne il valore economico costituiscono caratteristiche decisive affinché il Milan debba ragionare su una possibile cessione anticipata del calciatore francese. Una cessione a gennaio è sicuramente complicata, ma non da escludere completamente visto il momento che stanno passando squadra e giocatore. I siti scommesse hanno quotato questa possibile operazione in uscita da parte del Milan e possiamo trovare le quote su Sisal, che. Come dimostrano anche le quote, la permanenza del terzino a gennaio è più probabile, ma occhio alle sorprese.

Il nostro parere sull'eventuale arrivo addio di Theo Hernandez

Sarebbe un peccato, per non dire un grande rimorso per il Milan perdere un giocatore forte e importante come Theo Hernandez. Un giocatore con le potenzialità per diventare un top mondiale nel suo ruolo e che ha già dimostrato di cosa è capace. In alcune situazioni, però, bisogna guardare oltre l’aspetto tecnico-tattico e, in questo momento,. Per due motivi: permettere al Milan di fare un ottimo mercato con il ricavato dalla cessione del francese (ce lo insegna la cessione di Tonali) e concedere a Theo una chance per ritrovare entusiasmo e continuità di prestazioni. Noi crediamo che sarà un affare che potrebbe concretizzarsi nel prossimo mercato estivo, difficile che il Milan se ne privi a metà stagione ma il mercato di gennaio, molto spesso, è imprevedibile.