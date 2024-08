Quote Kessié Napoli. Cosa ne pensano i Bookie del possibile ritorno in Italia?

Getty Images

Non sono stati rinnovati: Demme e Zielinski approdato poi in nerazzurro.

Demme e Zielinski approdato poi in nerazzurro. Acquisti: Buongiorno (Torino), Spinazzola (svincolato), Rafa Marin (Real Madrid)

Buongiorno (Torino), Spinazzola (svincolato), Rafa Marin (Real Madrid) Cessioni: Lindstrom (Everton), Zanoli (Genoa)

Dopo gli acquisti di Buongiorno e Marin, e in attesa di chiarire la situazione di Osimhen, la dirigenza del Napoli intende piazzare qualche altro colpo per completare la rosa da mettere a disposizione del nuovo tecnico Antonio Conte. Alcuni rumors di mercato suggeriscono che. Ma qual è ilConte e Kessié si sono sfiorati in più occasioni: sia durante l'esperienza di Conte all'Inter, sia successivamente al Tottenham, l'allenatore salentino aveva richiesto l'acquisto del centrocampista ivoriano senza successo. Tra i bookmakers, èquello che crede maggiormente nell'approdo di Kessié al Napoli, quotandolo a, invece, sono meno fiduciosi, quotandolo aKessié è un volto noto del calcio italiano, avendo militato in Atalanta, Cesena e Milan. Acquistato inizialmente dalla 'Dea' come difensore centrale, è stato poi girato al Cesena, dove l'allenatore, a causa di alcune assenze, lo schierò come centrocampista difensivo. Il centrocampista ivoriano poi, si è consacrato con la maglia del Milan vincendo da protagonista uno Scudetto. Kessié è dotato di grande fisicità, buona tecnica di base, propensione agli inserimenti offensivi e un buon colpo di testa.Dopo lo scarso rendimento della passata stagione, ilper rilanciare le proprie ambizioni nella Serie A 2024-2025.A nostro avviso, considerando le partenze di Zielinski e Demme,. Dotato di grande fisicità e tecnica, il centrocampista ex Milan potrebbe essere il 'soldato' ideale per Antonio Conte, con un ruolo da mediano davanti alla difesa. La sua capacità di recuperare palloni, unita alla propensione per gli inserimenti offensivi, lo renderebbe una pedina fondamentale per il sistema di gioco del nuovo Napoli, capace di garantire equilibrio e solidità alla squadra.