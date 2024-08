Quote Rabiot Inter. Cosa ne pensano i Bookie?

Getty

Acquisti: Josep Martinez (Genoa), Taremi (svincolato), Zielinsky (Svincolato), Alex Perez (Real Betis)

Cessioni: Vanhesden (Mechelen), P. Esposito (Spezia), S. Esposito (Empoli),Oristanio (Venezia), F. Carboni (River Plate), Stankovic (Lucerna)

La nostra opinione sul trasferimento di Rabiot

. La formazione di Simone Inzaghi si è aggiudicata il ventesimo scudetto battendo i cugini del Milan nel derby di ritorno. Questo trionfo ha regalato una grande gioia ai tifosi nerazzurri e ha consentito all'Inter di aggiungere lasulle proprie maglie. Oltre allo storico campionato, l'Inter ha vinto anche la Supercoppa Italiana, battendo prima la Lazio e poi i rossoneri in finale. Nella prossima stagione, oltre a Serie A, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana, i nerazzurri saranno anche protagonisti nel Mondiale per club. Nonostante i numerosi acquisti e cessioni di questa sessione di calciomercato, l'Un possibile arrivo dia costo zero è stato recentemente rilanciato con forza dai bookmaker. Secondo le ultime indiscrezioni, il trasferimento del centrocampista francese ai nerazzurri è quotato. Queste quote non sono passate inosservate agli occhi degli utenti. Il possibile colpo di mercato Kim, molto discusso nelle ultime ore, è quotato 6. Per quanto riguarda Dybala in nerazzurro, le quote dei bookmaker si aggirano intorno a 7. Il trasferimento considerato più probabile è quello di Gudmundsson dal Genoa all’Inter, con una quota media di 2.50.Dotato di un fisico importante e di un piede mancino 'educato', Rabiot è uno dei migliori centrocampisti della Serie A e del palcoscenico europeo. Si distingue per la sua potente progressione e la rapidità nei movimenti con il pallone. Ha dimostrato versatilità nel campo, essendo stato impiegato anche come terzino e esterno sinistro di centrocampo. Grande potenza atletica, ottima capacità di inserimento con e senza palla.I nerazzurri sono reduci dall’ottima prestazione nella stagione 2023-2024: vittoria del 20esimo scudetto durante il Derby di Milano. La dirigenza è cambiata nel mentre, fuori Zhang dentro il fondo Oaktree con Beppe Marotta presidente. La squadra di Simone Inzaghi si è già mossa sul mercato. Non sono stati rinnovati i contratti di: Emil Audero, Juan Cuadrado, Davy Klassen, Alexis Sanchez e Stefano Sensi. Durante la stagione sono scattati i riscatti di Carlos Augusto, Arnautovic, Frattesi. Ma quali sono le cessioni e gli acquisti dei campioni d’Italia?Il contributo di Rabiot all’Inter? Il centrocampista francese vanta differenti esperienze in club di alto livello. È noto per il suo stile di gioco tecnico e fisico, in grado di contribuire sia in fase difensiva che in fase offensiva. È un giocatore molto versatile, adatto al gioco di Inzaghi, che può operare sia come centrocampista centrale che come mezzala. L’Inter, quindi, potrebbe beneficiare dell’arrivo di Rabiot a zero. Porterebbe un’esperienza internazionale e una mentalità vincente alla squadra vincente. La sua capacità di dettare il ritmo di gioco e di rompere le linee difensive avversarie potrebbe aggiungere un elemento importante al solido centrocampo nerazzurro. A conclusione , considerando lo stile di gioco dell’Inter,. La sua abilità nel mantenere il possesso del pallone e nel distribuire passaggi precisi potrebbe essere fondamentale per la costruzione delle azioni offensive dell’Inter.