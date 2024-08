Rabiot ancora senza squadra, dal sogno Premier League al Milan sullo sfondo: le ultime

MILAN SULLO SFONDO

Rabiot a parametro zero rappresenta una grandissima occasione, che non può non essere presa in considerazione anche da parte di alcuni club italiani. Oltre all’interesse del Napoli, con l’ex Juve Manna che aveva preso informazioni per il francese, non è ancora tramontata la pista Milan. I rossoneri, però, rispetto alla concorrenza, potrebbero mettere sul piatto un ingaggio più basso (intorno ai 5,5 milioni) ma con contratto più lungo, ovvero di 4 o addirittura 5 anni. Il francese ha preso tempo. Tempo che, però, adesso stringe sempre di più.