Juventus, Giuntoli: "Rabiot non rinnova. Ancora un colpo per reparto. Nessuno fuori rosa, ma il mercato è aperto"

, Sport Director della Juventus, torna a parlare in conferenza stampa e lo fa per presentare il neo-allenatore Thiago Motta direttamente dalla sala stampa dell'Allianz Stadium. Tanti i temi trattati a partire dall'addio reso ufficiale di Adrien Rabiot, dai giocatori che non rientrano nel progetto del neo-allenatore e alle prossime mosse di mercato ancora in cantiere."Ringrazio Thiago per aver accettato questa sfida e gli faccio un grande in bocca al lupo. Abbiamo ceduto quattro giocatori fra cui Kean e Kaio Jorge e sono arrivati tre calciatori, Douglas Luiz, Di Gregorio, Thuram e poi Cabal".

Oggi c'è la presentazione di Thiago Motta, ma voglio fare subito una precisazione perché ho letto diverse cose che non sono vere. Ho letto di calciatori che sono fuori rosa, ma non è così. Ci tengo a precisare che tutti fanno parte della Juventus. Sono tutti bravi ragazzi. Il mercato è ancora e le considerazioni le faremo alla fine. Noi vorremmo fare una squadra competitiva e ci saranno ancora sviluppi"."Vorremmo puntellare la squadra con ancora un altro giocatore per reparto"."Infine, volevo ringraziare Rabiot. Il 30 giugno è scaduto il suo contratto e gli vogliamo augurare un felice futuro".