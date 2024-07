Rabiot disoccupato, adesso è tempo di decidere: le posizioni di Juventus e Milan e chi lo cerca all'estero

Redazione CM

19 minuti fa

1

Cavallo scosso, ovvero senza fantino: quello che è "cavallo pazzo" Adrien Rabiot, senza una squadra dallo scorso 30 giugno. In realtà la prima idea dell'ex Psg era quella di sciogliere i dubbi sul suo futuro prima dell'inizio degli Europei, ma la questione è andata per le lunghe, la rassegna continentale è cominciata e si è arrivati al "deciderò dopo Euro 2024". Ecco che la Francia è stata eliminata dalla Spagna in semifinale, e dunque Rabiot è a tutti gli effetti disoccupato, anche se non lo rimarrà per molto.