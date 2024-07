Rabiot libero di scegliere: spunta il Napoli, con almeno altri cinque club

Gianluca Minchiotti

25 minuti fa

4

Libero di scegliere. Adrien Rabiot dal 1° luglio è in grado di decidere da solo il suo futuro, dopo la fine del contratto che lo legava alla Juventus. Il francese, classe 1995, dopo la finale di Coppa Italia vinta dai bianconeri contro l'Atalanta, ha interrotto completamente i contatti con la Juve, non rispondendo più alle proposte di rinnovo arrivate da Cristiano Giuntoli. Il centrocampista quindi lascia Torino dopo cinque stagioni, con un bilancio di 212 partite e 22 reti, e con un palmares di uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa italiana.



E adesso? Come dicevamo, Rabiot e la mamma-procuratrice Veronique ora possono guardarsi in giro e decidere il futuro professionale dell'ormai ex numero 25 della Juventus. La base di partenza sono i 7 milioni di euro netti a stagione che il francese percepiva alla Juve. Chi sarà disposto ad accontentare le richieste contrattuali del giocatore? In queste settimane, il nome di Rabiot è stato accostato a tanti club.