AFP via Getty Images

Rabiot non risponde alla Juventus: altri 5 club in fila per lui

17 minuti fa



L'ultima offerta della Juventus è rimasta completamente senza risposta. Adrien Rabiot oggi è a tutti gli effetti svincolato e all'ultima proposta da 7 milioni di euro all'anno per due anni fatta da Cristiano Giuntoli non ha, almeno per il momento, ricevuto un commento né positivo né negativo.



Nessun segnale, ma al momento anche nessuna altra proposta concreta presentata alla madre e agente del giocatore Veronique nonostante, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, siano tanti i club che stanno tenendo la situazione del classe 1995.



E in particolare sono 5 i club che più di tutti sono in prima fila e stanno aspettando il momento giusto per presentare la propria offerta. Si tratta secondo la rosea di Real Madrid, Liverpool, Galatasaray, Milan e Roma.