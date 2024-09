Rabiot, quale futuro? Mamma Veronique detta le condizioni

. L'ex “pretoriano” di Massimiliano Allegri al 7 settembre continua ad essere un lusso assolutoche comprende ancora tantissimi nomi degni di nota. Conclusi gli impegni con la nazionale francese agli ultimi Europei, il classe '95 ha iniziato un periodo di vacanze che evidentemente non si è ancora concluso e che potrebbe protrarsi per un tempo indefinito. L'ex giocatore del Paris Saint-Germain non ha infatti risposto alle sollecitazioni giunte dalla sponda rossonera della Milano calcistica, che ha fatto un pensiero concreto nelle ultime ore della finestra di mercato estiva per completare la propria mediana. Ma- E' davvero difficile comprendere fino in fondo le logiche che animano in generale il calciomercato e ancora più complicato e decifrare talvolta le motivazioni che conducono determinati calciatori a prendere decisioni che ai comuni mortali appaiono quanto meno bizzarre. Non siamo nessuno per giudicare, come potrebbe far pensare per esempio un'immagine che lo immortali durante una sessione di allenamento. Ma resta l'immagine di un atleta, che nel piano della sua maturità, abbia perso di vista certi obiettivi e certe priorità. Prigioniero di alcune decisioni e valutazioni non tutte farina del suo sacco, che alla vigilia della partita di Nations League contro l'Italia, è sembrato parlare più da allenatore che rischia di perdere per i mesi a venire una risorsa importante per la propria squadra.- Non è una novità portare alla luce, che anche nei mesi scorsi ha recitato un ruolo da protagonista.Dopo settimane di silenzi post-Europei,e di altri prestigiosi club turchi che non avrebbero avuto difficoltà a presentare un ingaggio considerevole. Niente da fare., senza contare la commissione da corrispondere a mamma Veronique.Agosto se n'è andato, settembre è appena cominciato e Adrien Rabiot è ancora senza squadra. Per carità, lo status di svincolato assunto dallo scorso 1° luglio gli permette in qualsiasi momento di accasarsi presso un qualsivoglia club, ma chi è disposto oggi ad assumersi un rischio tanto importante di ingaggiare un giocatore così ingombrante in termini finanziari e accompagnato dalla nome di essere troppo influenzato dal ruolo al suo entourage?